شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تخاطب يوتيوب وفيس بوك لمنع التعامل مع حمو بيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد قرار منع نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان الكبير هانى شاكر مطرب المهرجانات حمو بيكا من الغناء بالحفلات، لعدم حصوله على تصاريح عمل تسمح له بالغناء أصدرت النقابة عدة قرارات أخرى لمتابعة تنفيذ هذا القرار منها مخاطبة بعض الجهات لمنع تعاونهم مع حمو بيكا وبعض مطربى المهرجانات منها يوتيوب وفيس بوك.

وقال طارق مرتضى متحدث نقابة الموسيقيين إن النقابة ستلاحقهم ببلاغات رسمية حال اختراقهم للقرار الصادر، كما سيتعرض للمساءلة القانونية كل من يتعاقد معهم لإحياء أى حفلات.

وأضاف مرتضى، لـ"الخليج 365"، أنه تمت بالفعل مخاطبة إدارة "يوتيوب" و"فيس بوك" لمنع التعامل مع حمو بيكا وعدد من مطربى المهرجانات فى إجراء جديد بعد قرار إيقافهم ومنع التعامل معهم، لما يؤثر ذلك على الصالح العام حسب وصفه.

وأكد متحدث نقابة الموسيقيين أن قرار المنع ليس تعسفيًا، لكن جاء نتيجة فشل حمو بيكا وعدد من مطربي المهرجانات في اجتياز اختبارات الغناء داخل النقابة على أيدى كبار الموسيقيين الذين وجدوا أنهم لا يمتون للغناء بأي صلة، وبناء عليه تم إصدار القرار.

وتابع متحدث نقابة الموسيقيين أنه من حق هؤلاء وعلى رأسهم حمو بيكا التقدم مرة أخرى لاختبارات النقابة فيما بعد، لكن مسألة نجاحهم أو رسوبهم تعود للجنة التى ستقوم باختبارهم.