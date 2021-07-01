شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم اللبنانى "النهر" يشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان لوكارنو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان لوكارنو السينمائى الدولى عن الأفلام المشاركة فى دورته الـ74، ومنها الفيلم اللبنانى "النهر"، إخراج غسان سلهب بفئة Concorso international.



فيلم النهر إخراج غسان سلهب

النهر هو الفيلم الثالث من ثلاثية أفلام قام بها غسان سلهب، والتى تضم فيلم الجبل إنتاج 2010 ومن بعدها فيلم الوادى عام 2014.



فيلم النهر إخراج غسان سلهب

يتناول الفيلم قصة رجل وامرأة يكونان على وشك مغادرة مطعم يقع فى قلب الجبال اللبنانية فى يوم من أيام فصل الخريف، فيوفاجأوا بأصوات طائرات حربية تحلق على ارتفاع منخفض، يشعرون وكأن الحرب تندلع مرة أخرى. في هذه اللحظة تغيب المرأة عن انظار الرجل، فيبدأ هذا الأخير بالبحث عنها ليجدها على الجانب الآخر من الجبل، ليغرقان معاً في عمق الطبيعة، تمامًا مثل الخيط الرفيع الذى يربطهما ببعضهما البعض.

فيلم النهر إخراج غسان سلهب

الفيلم من بطولة الفنان الفلسطينى على سليمان ويمنى مروان، ومن المقرر أن ينطلق المهرجان فى الفترة من 4 حتى 14 أغسطس المقبل.