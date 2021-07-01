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الفيلم اللبنانى "النهر" يشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان لوكارنو

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان لوكارنو السينمائى الدولى عن الأفلام المشاركة فى دورته الـ74، ومنها الفيلم اللبنانى "النهر"، إخراج غسان سلهب بفئة Concorso international.

The River by Ghassan Salhab -فيلم النهر إخراج غسان سلهب
فيلم النهر إخراج غسان سلهب

النهر هو الفيلم الثالث من ثلاثية أفلام قام بها غسان سلهب، والتى تضم فيلم الجبل إنتاج 2010 ومن بعدها فيلم الوادى عام 2014.

The River by Ghassan Salhab -فيلم النهر إخراج غسان سلهب (5)
فيلم النهر إخراج غسان سلهب 

يتناول الفيلم قصة رجل وامرأة يكونان على وشك مغادرة مطعم يقع فى قلب الجبال اللبنانية فى يوم من أيام فصل الخريف، فيوفاجأوا بأصوات طائرات حربية تحلق على ارتفاع منخفض، يشعرون وكأن الحرب تندلع مرة أخرى. في هذه اللحظة تغيب المرأة عن انظار الرجل، فيبدأ هذا الأخير بالبحث عنها ليجدها على الجانب الآخر من الجبل، ليغرقان معاً في عمق الطبيعة، تمامًا مثل الخيط الرفيع الذى يربطهما ببعضهما البعض.

The River by Ghassan Salhab -فيلم النهر إخراج غسان سلهب (3)

فيلم النهر إخراج غسان سلهب 

الفيلم من بطولة الفنان الفلسطينى على سليمان ويمنى مروان، ومن المقرر أن ينطلق المهرجان فى الفترة من 4 حتى 14 أغسطس المقبل.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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