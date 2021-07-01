شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر يحضر القمة النمساوية العالمية بدراجة هوائية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم العالمى أرنولد شوارزنيجر حضور القمة النمساوية الخامسة لتغيير المناخ، المقامة فى فيينا، بالدراجة الهوائية، التى اعتاد الظهور والتجول بها فى شوارع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إنه يعد من أشهر النجوم العالميين الذين يواظبون على ممارسة تلك الرياضة بشكل مستمر.

وشارك شوارزنيجر متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو له وهو يسير بالدراجة الهوائية وسط شوارع فيينا، أثناء ذهابه للقمة النمساوية الخامسة التى حضرها، وسط عدد من الحرس الشخصى، ليظهر وهو فى شوارع العاصمة النمساوية بدراجته الهوائية وسط السيارات والمبانى، حتى لحظة وصوله إلى مقر القمة.



أرنولد على منصة القمة النمساوية الخامسة



أرنولد فى شوارع فيينا



أرنولد يدخل مقر القمة بالدراجة



جولة أرنولد

يأتى هذا فيما حرص أسطورة هوليوود وكمال الأجسام، منذ أيام، على الكشف عن صورة من دولاب ذكرياته فى فترة الشباب، وهو فى كامل فورمته التى دائماً ما اشتهر بها وكانت السبب الرئيسى فى دخوله لعالم السينما والأكشن، ونشر شوارزنيجر، صورة برفقه اثنين من أصدقائه وهما يستعرضان جسمهما، وفيما يبدو أثناء أحد التدريبات المشتركة لهم فى صالة الألعاب الرياضية.

كما ظهر شوارزنيجر، منذ أيام، بشكل مختلف للغاية وهو يتلاعب بالسيف ويعود من جديد للتدريبات القاسية فى صالة الجيم، وبالرغم من بلوغه سن الـ73، إلا أن أسطورة هوليوود خطف الأنظار إليه بلياقته البدنية المرتفعة التى ظهر عليها فى الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام منذ قليل.