"مشهد تاريخي".. مها أحمد تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حرصت الفنانة مها أحمد، على الاحتفال بحلول ذكرى ثورة 30 يونيو 2013.

وكتبت "مها" عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو، التي ضرب فيها المصريون المثل والقدوة، في مشهد تاريخي توحدت فيه كل مؤسسات الدولة الوطنية بكل أفرادها وأطيافها وفئاتها، ليثبتوا مجددا مدى الحكمة والعبقرية التي يتمتع بها هذا الشعب الكريم.. كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في أمان واستقرار وسلام".

وتحل علينا هذه الأيام الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو والتي أطاحت بحكم جماعة الإخوان لمصر.

يذكر أن آخر أعمال مها أحمد مسلسل "رسايل" مع النجوم: مي عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، وسليمان عيد وغيرهم في رمضان 2018، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

كما حلّت كضيفة شرف في مسلسل "عمر ودياب" مع علي ربيع ومصطفى خاطر في رمضان 2020.