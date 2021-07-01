"لم يزل بيننا بأعماله الخالدة".. مدحت العدل يُحيي ذكرى ميلاد وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أحيا السيناريست مدحت العدل، ذكرى ميلاد الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي ولد في 1 يوليو. 1944.

ونشر العدل، صورة لـ"حامد" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "كل سنة ونحن نحتفل بعيد ميلاد مبدع السينما الكبير وحيد حامد.. لم يزل بيننا بأعماله الخالدة.. ادعو له بالرحمة".

وحيد حامد من مواليد 1 يوليو 1944، وهو كاتب سيناريو كبير، عُرف بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات بعد سياسي تُناقش قضايا المجتمع المصري.

عمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب، وحاز عن أعماله على عدة جوائز، وآخرها عام 2020 حينما حاز على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

بدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية في بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما، مقدما عشرات الأفلام والمسلسلات، ورحل عن عالمنا يوم 2 يناير 2021.