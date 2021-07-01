"وحشتنا أوي يا دكتور".. بشرى تُحيي ذكرى رحيل عزت أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أحيّت الفنانة بشرى، الذكرى الثانية لوفاة النجم الراحل عزت أبو عوف، إذ رحل عن عالمنا يوم 1 يوليو 2019.

ونشرت بشرى، صورة "أبو عوف" عبر "ستوري إنستجرام"، وعلّقت: "وحشتنا أوي يا دكتور عزت".

عزت أبو عوف من مواليد القاهرة في 21 أغسطس 1948، درس الطب ثم تفرغ للموسيقى والعزف على الأورج، حيث كان عضوا في فرقة Les Petits Chats، كما انضم بعدها لفرقة "بلاك كوتس"، ما أهله لتأسيس فرقة (فور إم) مع شقيقاته الأربعة في أواخر السبعينيات.

ومع حلول التسعينيات، اتجه "أبو عوف" إلى التمثيل، وكانت بدايته مع المخرج خيري بشارة في فيلم "آيس كريم في جليم" لعمرو دياب، ومنذ ذلك الوقت استمر بمجال التمثيل ليشارك في بطولة عشرات الأفلام والمسلسلات التليفزيونية حتى رحيله.