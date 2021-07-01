نانسي عجرم تنشر صورا من حفلها بالقاهرة.. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها ومتابعيها، صورا من حفلها الغنائي مساء أمس الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة.

ونشرت "نانسي" الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الليلة الماضية كانت ليلة مميزة.. بحب القاهرة".

وطرحت نانسي عجرم قبل أيام، الأغنية الثالثة من ألبوم "نانسي 10" والتي تحمل اسم "جاية معاك" عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، من كلمات خالد تاج الدين‎، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وطرحت الفنانة اللبنانية مؤخرا أغنيتين من ألبومها "نانسي 10"، الأولى تحمل اسم "حبك بيقوي"، من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع هاني يعقوب، والأغنية الثانية بعنوان "مشكلتك الوحيدة" كلمات علي المولى، وألحان أيمن قميحة، وتوزيع باسم الرزق.