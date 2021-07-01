شيماء سيف تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة شيماء سيف، عن تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

ونشرت شيماء، صورة لها مع زوجها المنتج محمد كارتر، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الحمد لله أخدت النهاردة الجرعة التانية من لقاح فيروس كورونا.. يا رب بالشفاء".

ومن جانب آخر، تشارك شيماء سيف بالفيلم الكوميدي "أحمد نوتردام" الذي يُعرض حاليا بدور العرض السينمائي.

الفيلم بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، انتصار، محمد ثروت، أحمد فتحي، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.