إيرادات الأربعاء.. "مش أنا" يتجاوز المليون و"ثانية واحدة" 1270 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يتنافس في دور العرض السينمائي 5 أفلام، هي: "مش أنا"، "أحمد نوتردام"، "ماما حامل"، "ديدو"، "ثانية واحدة"، وحققت الأفلام إيرادات بشباك التذاكر أمس الأربعاء 30 يونيو على النحو التالي:

مش أنا

احتل فيلم "مش أنا" المركز الأول، وحقق في دور العرض، إيرادا بلغ 1،212،751 جنيها.

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، إياد نصار، وشيرين، حجاج عبدالعظيم، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

أحمد نوتردام

حصل على المركز الثاني فيلم "أحمد نوتردام"، بعد تحقيقه 61 ألفا و817 جنيها.

"أحمد نوتردام" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

ديدو

في المركز الثالث يأتي فيلم "ديدو" محققًا 45 ألفا و499 جنيها.

فيلم "ديدو" تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.

ماما حامل

فاز بالمركز الرابع فيلم "ماما حامل"، محققًا 41 ألفا و856 جنيها.

"ماما حامل" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي.

ثانية واحدة

واحتل المركز الخامس فيلم "ثانية واحدة"، والذي حقق ألفا و270 جنيها.

"ثانية واحدة" تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، مصطفى خاطر، سوسن بدر وفتحي عبدالوهاب، محمود حميدة.