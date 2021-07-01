"الدكتور أنقذني وأنقذ ابني".. منة جلال تُرزق بمولودها الأول (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة منة جلال، عن أنها رُزقت بمولودها الأول "سليم".

ونشرت منة، صورا لها مع جنينها من غرفة العمليات، وعلّقت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "إحساس ميتوصفش وربنا يرزق كل الناس الذرية الصالحة.. وشكرا للدكتور اللي أنقذني وأنقذ ابني".

وتلقت "منة" التهاني من جمهورها ومن نجوم الفن، وبينهم أماني كمال، نرمين ماهر، مروة الأزلى وغيرهم.

واحتفلت الفنانة الشابة منة جلال، بزواجها من رجل أعمال مصري يعيش بالسعودية، في منتصف يونيو 2020.

يذكر أن آخر أعمال منة جلال مسلسل "حواديت الشانزليزيه" عام 2019، مع النجوم: إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، وأماني كمال وغيرهم، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سليم، وﺇﺧﺮاﺝ مرقس عادل.