شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: بيل كوسبى عرف بأمر الإفراج عنه من زملائه فى السجن قبل النطق بالحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد موقع "ديلي ميل" البريطانى، أن الممثل العالمى بيل كوسبى، علم بقرار إطلاق سراحه من زملائه فى السجن، قبل النطق بالحكم، حيث عاد كوسبى، البالغ من العمر 83 عامًا، إلى منزله، أمس الأربعاء، بعد أن ألغت المحكمة العليا فى بنسلفانيا إدانته بالاعتداء الجنسى بعد ثلاث سنوات من الحكم الصادر بحقه بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات بتهمة التخدير والاعتداء الجنسى على أندريا كونستاند.

ومن جهته قال وكيل الدعاية أندرو وايت لصحيفة نيويورك بوست إن الممثل الكوميدى سمع بالحكم من سجناء آخرين في سجن الولاية في مقاطعة مونتجومرى، حيث كان يحتجز، لافتًا إلى أنه "متحمس" بشأن تحول الأحداث.

وقال كوسبى "لقد سمعت السجناء يطرقون على الجدران والزنزانة، وقالوا: بيل، أنت حر يا بيل.. أنت حر يا بيل.. لكنى لم أكن أعرف ما الذى يجرى".

وألغت محكمة فيدرالية أمريكية حكم إدانة فنان الكوميديا الأمريكى بيل كوسبى بالسجن فى قضية مخدرات واعتداء جنسى على امرأة عام 2004.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكترونى أن المحكمة العليا فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية أعلنت إلغاء حكم إدانة كوسبى الصادر عام 2018 بالسجن من 3 إلى 10 أعوام، مستندة فى حكمها على أخطاء من جانب المدعى العام.

وجاء فى نص حكم المحكمة: "عندما يُتخذ قرار الاتهام غير المشروط علنًا بقصد حث المدعى عليه على اتخاذ إجراء، وعندما يفعل المدعى عليه ذلك لما لحق به من أضرار، فإنه حرمان المدعى عليه من الاستفادة من قرار الاتهام يعد إهانة لجوهر العدالة، خاصة عندما ينتج عن هذا الاتهام محاكمة جنائية استمرت لأكثر من عقد"، وختمت المحكمة قائلة: "لهذه الأسباب، تم إلغاء إدانة كوسبى وإبطال عقوبات المحكمة وتبرئته".