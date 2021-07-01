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ديلى ميل: بيل كوسبى عرف بأمر الإفراج عنه من زملائه فى السجن قبل النطق بالحكم

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القاهرة - سامية سيد - أكد موقع "ديلي ميل" البريطانى، أن الممثل العالمى بيل كوسبى، علم بقرار إطلاق سراحه من زملائه فى السجن، قبل النطق بالحكم، حيث عاد كوسبى، البالغ من العمر 83 عامًا، إلى منزله، أمس الأربعاء، بعد أن ألغت المحكمة العليا فى بنسلفانيا إدانته بالاعتداء الجنسى بعد ثلاث سنوات من الحكم الصادر بحقه بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات بتهمة التخدير والاعتداء الجنسى على أندريا كونستاند.

Bill Cosby, pictured, found out he was being freed from inmates in jail and celebrated his return home with pizza and will now 'tell his story' on tour

ومن جهته قال وكيل الدعاية أندرو وايت لصحيفة نيويورك بوست إن الممثل الكوميدى سمع بالحكم من سجناء آخرين في سجن الولاية في مقاطعة مونتجومرى، حيث كان يحتجز، لافتًا إلى أنه "متحمس" بشأن تحول الأحداث.

Cosby was welcomed outside his home after Pennsylvania's highest court overturned his sexual assault conviction and ordered him released from prison immediately

وقال كوسبى "لقد سمعت السجناء يطرقون على الجدران والزنزانة، وقالوا: بيل، أنت حر يا بيل.. أنت حر يا بيل.. لكنى لم أكن أعرف ما الذى يجرى".

Bill Cosby, center, listens to members of his team speaks with members of the media outside his home in Elkins Park on Wednesday. Wyatt is pictured left

وألغت محكمة فيدرالية أمريكية حكم إدانة فنان الكوميديا الأمريكى بيل كوسبى بالسجن فى قضية مخدرات واعتداء جنسى على امرأة عام 2004.

Andrew Wyatt, second from right, is pictured with Bill Cosby and his lawyer Jennifer Bonjean after he arrived home

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكترونى أن المحكمة العليا فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية أعلنت إلغاء حكم إدانة كوسبى الصادر عام 2018 بالسجن من 3 إلى 10 أعوام، مستندة فى حكمها على أخطاء من جانب المدعى العام.

وجاء فى نص حكم المحكمة: "عندما يُتخذ قرار الاتهام غير المشروط علنًا بقصد حث المدعى عليه على اتخاذ إجراء، وعندما يفعل المدعى عليه ذلك لما لحق به من أضرار، فإنه حرمان المدعى عليه من الاستفادة من قرار الاتهام يعد إهانة لجوهر العدالة، خاصة عندما ينتج عن هذا الاتهام محاكمة جنائية استمرت لأكثر من عقد"، وختمت المحكمة قائلة: "لهذه الأسباب، تم إلغاء إدانة كوسبى وإبطال عقوبات المحكمة وتبرئته".

MO Nasa

MO Nasa

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