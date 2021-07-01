شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان لـ الخليج 365: الفن بينمى وعى الأسوانيين وغيرنا بنية المحافظة التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، خلال حواره مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح على هامش فعاليات الدورة الـ5 من مهرجان أسوان: "إن مهرجان أسوان مهرجان دولى ينعقد كل سنة، وبنمر بظروف خاصة جدا بسبب جائحة كورونا إلا أن الإصرار على إقامة المهرجان يؤكد قوة الدولة، وقادرين على تنفيذ الفعاليات على مستوى الجمهورية كلها وده نقطة قوة موجودة داخل الدولة المصرية".

وأضاف محافظ أسوان "المواطن الأسوانى ينتظر المهرجان كل عام من حجم زخم الأفلام، وحجم المشاركات الموجودة، والمهرجان قيمة كبيرة جدا والفن بينمى وعى المواطنين، خاصة أن هناك وجوها ثابتة كلنا بننتظرها داخل المحافظة وعلى رأسهم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، والسفير ميرفت التلاوى موجودة دائما معانا، والدكتورة مايا مرسى، ونحن سعداء بوجود هذا المهرجان داخل أسوان".

وتابع محافظ أسوان حديثه لتليفزيون الخليج 365 "التخطيط كان فى شهر فبراير، وفى ظل انتشار الموجة الثالثة من جائحة كورونا تم تأجيله حتى إقامته فى شهر يونيو، ونحن مستعدون لأى مؤتمرات خصوصا أننا من المحافظات السياحية، وجاهزون دائما لاستقبال السياح، وعندنا إحلال وتجديد البنية التحتية خاصة المياه والصرف، ونأخذ المحافظة فى إتجاه ثانى من مجالات استثمارات، والتوسع والبنية التحتية لما تكون قوية نقدر نبنى عليها كل طموحتنا وأحلامنا".

واستكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حديثه قائلا: "السياحة لم تتوقف فى أسوان فى فصل الشتاء، وحاليا فى فصل الصيف، وأكيد الجو الحار بيقلل من الزيارات فى التوقيت الحالى، وفترة الشتاء كان فى إشغالات بنسبة عالية جدا وفى تكاتف من الدولة وملحمة من أول وزير الآثار والطيران لتنشيط عملية السياحة، وده حصل كل الوزراء بتعمل داخل منظومة قوية جدا أن يكون في سياحة برغم جائحة كورونا".

واختتمت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بالمسرح المكشوف على ضفاف النيل، وسط الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، أول أمس الثلاثاء.

وحرص على حضور الحفل الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، وعدد كبير من نجوم الفن من بينهم النجمة صفية العمري وهنا شيحة وأحمد مجدي وأحمد وفيق وباسم سمرة وسلوي محمد علي، ومصطفى خاطر وجميلة عوض والمخرج الكبير عمر عبد العزيز وشريف رمزى، وقدم حفل الختام الإعلامية رباب الشريف، وتولى الإخراج المسرحي هشام عطوة، فيما قام المخرج عبد الرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني على الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.

وقامت إدارة المهرجان بتكريم الكاتبة د. دعاء سهيل لدورها البارز والمؤثر في المرأة المصرية، ود. نجوى إبراهيم صبحى لما تقدمه من خدمات ودور بارز في المجتمع الأسواني، كما تم تكريم السيدة زينب علي مدني لدورها البارز في قضايا المرأة بمحافظة أسوان ومنحها جائزة سيدة أسوان 2021، وقام بتسليم الجائزة السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان والكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان.