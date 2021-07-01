 شاهد.. هيفاء حسين سعيدة لسبب غير متوقع!

كتب امير فتحي في الخميس 1 يوليو 2021 02:02 مساءً - شاركت الفنانة البحرينية هيفاء حسين متابعينها على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد عبرت من خلاله عن فرحتها لسبب غير متوقع.

وكشفت هيفاء حسين انها سعيدة كونها ستستطيع الذهاب الى السينما لاول مرة منذ عامين وقالت “متخيلين من اول ما حملت وانشغلت بالحمل والعيادة والعيال ونشغالات الحياة”.

وتابعت “كل طلعاتي يا مستشفى يا موعد يا شغل واليوم لاول مرة شوية قلت اطلع عشان اغير جو واتنفس”.

كما كشفت انها ستشاهد فيلم The Misfits «المنحرفون» والذي يلعب بطولته النجم الأيرلندي العالمي بيرس بروسنان، والمعروف بأدواره السابقة الشهيرة في سلسلة «جيمس بوند» و«ماما ميا».

يشار إلى أن The Misfits أول فيلم هوليوودي يصور وينتج كاملاً في الإمارات، بمناطق متفرقة في مدينة أبوظبي منها مدينة «مصدر»، وجزيرة السعديات، وكورنيش أبوظبي، ومتحف اللوفر، إلى جانب مناطق أخرى في دبي والعين.