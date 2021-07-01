‎مريم حسين تكشف عن استعدادها للزواج للمرة الثانية

كتب امير فتحي في الخميس 1 يوليو 2021 02:02 مساءً - أعلنت الفنانة المغربية، المقيمة في الامارات، مريم حسين عن استعدادها لدخول القفص الذهبي للمرة الثانية، بعد سنوات على طلاقها .

وكشفت مريم حسين في حوار مع موقع “الإمارات نيوز”، أنها مرتبطة وتستعد للاحتفال بزفافها في الـ 11 من شهر نوفمبر المقبل .

وأضافت مريم حسين أنها ستقيم حفل زفافها بلبنان، متحفظة عن ذكر تفاصيل وهوية شريك حياتها المستقبلي .

كما كشفت مريم حسين انها بدأت بتصوير برنامج على طريقة تلفزيون الواقع تظهر فيه مع عائلتها.

يذكر ان مريم حسين تزوجت من السعودي «فيصل الفيصل» في مايو 2016 لكن زواجهما لم يستمر طويلا، حيث سرعان ما اشتعلت الخلافات بينهما حتى وصل الأمر إلى الأنفصال في ديسمبر من نفس العام، وقد انجبت ابنتهما «أميرة» في فبراير 2017.