ميساء مغربي تكشف عن مرورها بأزمة صحية وتسافر المانيا للعلاج.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 1 يوليو 2021 02:02 مساءً - تحدثت الفنانة المغربية، ميساء مغربي، عن مرورها بأزمة صحية مؤخراً، مما أثر على توقيت طرح علامتها التجارية الخاصة بالأزياء النسائية والرجالية التي كانت قد أعلنت موعد طرحها من قبل.

وكشفت ميساء مغربي، عن سيرها حالياً في إجراءات السفر خارج المنطقة العربية، لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية التي لم تتأكد منها بعد، ولذلك فضلت التكتم على بقية التفاصيل المرضية.

وأوضحت ميساء مغربي أنها ستسافر إلى ألمانيا لبدء رحلتها العلاجية، التي حاولت طمأنت الجمهور بشأنها حتى لا يقلقوا على صحتها.

وتابعت ميساء مغربي قائلة: “بس خلينا نوضح للجمهور حتى ما يخافوا، رحلة علاجية للاطمئنان، لسه ما في شي، وأنا راضية بأي شي يكتبه رب العالمين لي، وأنا إنسانة مؤمنة الحمد لله من يوم يومي، فأي شي راح يصير أنا راضية فيه، وإن شاء الله ما يكون في شيء شين، دعواتكم”.

وكانت ميساء مغربي، قد أكدت أنها بخير وبصحة أفضل الآن بعد مغادرتها المستشفى، إلا أنها قد تحتاج لتدخل جراحي، من خلال عملية جراحية قريبة، ولكنها أكدت أنها ليست بحاجة إليها في الوقت الحالي، ربما بعد شهرين أو ثلاثة أشهر.