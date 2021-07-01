شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تكشف سبب إطلاق اسم محمد صلاح على الألبوم الجديد لزوجها أوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بصورة من زفافها أعلنت الفنانة مى كساب عن انتهاء ألبوم زوجها المغنى أوكا، وكشفت مى فى تعليقها على الصورة سر الاسم الذى أطلقه زوجها "أوكا" على الألبوم، وذلك فى تدوينة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث كتبت "بصراحة شديدة جدًا جدًا ومش عشان جوزى أنا بقول الحق، أوكا شاطر مخلص حقيقى موهوب مختلف، هتسمعوا ألبوم جديد متعوب عليه جدا فى كل حاجة، بإذن الله تتبسطوا قريبا جدا ألبوم محمد صلاح 2021".



مي كساب علي انستجرام



مي كساب علي توتير

وأضافت مى كساب: "ملحوظة.. أوكا اسمه الحقيقى محمد صلاح والأغنية دى بيحكى فيها حكايته مع المزيكا".

وفى تدوينه أخرى عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، كتبت مى كساب "الحمد لله النهاردة سلمنا ألبوم أوكا الجديد محمد صلاح، إن شاء الله هتسمعوا ألبوم مختلف في كل حاجة.. كلمات وألحان توزيع أداء ميكس ماستر، تعب شهور، ربنا يديك من فضله وكرمه عشان أنت تستاهل خير الدنيا كله يا حبييى".



مي كساب واوكا

وتابعت "جمهورنا الحبيب شكرا على الدعم والحب اللى بتغمرونا بيه طول الوقت.. بنحبكم أكثر.. الجنرال أوكا ألبوم محمد صلاح 2021، الجنرال كتالوج بيمشوا عليه".

وكان "أوكا" قد طرح العام الماضى أغنية بعنوان "اتدلع 1991"، وهى من كلماته وتوزيعه، وألحان بينوو، وقام بإخراج الكليب يحيى علاء، وتولت الفنانة مى كساب الإشراف على تنفيذها.