شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة ومحمود المهدى يحتفلان بعقد قرانهما بصورة العقد والمنديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة الشابة منة عرفة، بعقد قرانها على الفنان محمود المهدى، أمس الأربعاء، واقتصر الحفل على الأسرتين فقط.

وكتبت منة عرفة، قائلة:""وكتبنا الكتاب.. فى جو عائلى جدا تم عقد قرانى.. الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا فى خير"، وكتب محمود المهدى، قائلا:" الحمد الله تم كتب الكتاب بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح ان شاء الله بعد فيلم 666".





وكانت الفنانة منة عرف كشفت فى بث مباشر لها على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، عن بداية تعارفهما سويا حيث قالت: "قابلت خطيبى أثناء تصوير فيلم رعب اسمه "666"، والتى يشارك فيه بالتمثيل كما يشارك فى إنتاجه أيضا، وبدأنا التصوير منذ عامين ونصف، وخلال تلك الفترة كان التصوير يتعطل ويتم استئنافه كل فترة، فتطورت علاقتنا فى آخر فترات التصوير".

وأضافت منة عرفة: "تعمدنا عدم نشر أى صورة بعد إعلان الخطوبة، بسبب رغبتنا في أن يعرف الناس بالخبر بعد عرض فيلم 666، حتى لا يتم اتهامنا بالسعى وراء الشهرة أو إنجاح الفيلم، خاصة أنها لا تفضل مشاركة تفاصيل حياتها الشخصية عبر السوشيال ميديا".

وشهدت الفترة الماضية تبادل منة عرفة وخطيبها محمود المهدى رسائل غزل غريبة، منها الرسالة التي كتبها المهدى قائلاً: "ربنا يجمع هدومى وهدومك في غساله واحدة"، لترد عليه منة قائلة: "آمين يارب".

ولم يكتفِ بذلك فقط، حيث كتب لها مرة أخرى "انتي ترند حياتى"، لترد عليه قائلة: "وأنت هديتي من ربنا بجد"، وفى يوم آخر كتب لها حبك في قلبي باقة unlimited مدى الحياة وأكيد أكيد من روحي طبعا" لترد عليه منة قائلة: "هو إيه الموضوع ده بتجيب الكلام ده منين".