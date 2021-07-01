شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أنغام تحيى حفلا كامل العدد بدار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة أنغام حفلا غنائيا ضخما، اليوم الخميس، على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، ومن المقرر أن ينطلق الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات.

ونفدت تذاكر الحفل خلال الأيام الماضية، ويرفع الحفل شعار كامل العدد، خاصة أن أنغام تحيى هذا الحفل بعد غياب ما يقرب من عام من إحياء حفلات غنائية بدار الأوبرا المصرية.

وتقدم أنغام باقة من أهم أغانيها فى مسيرتها الفنية، ومن أبرز تلك الأعمال "حالة خاصة جدا ، بين البينين، أساميك الكتيرة، اتجاه واحد، أهي جات ، متلخبطة ، 100 صورة ، بتوصفني بتكفسفنى ، ده اللي عندي ، سيدي وصالك ، نفس الشوق ، نزوة ، فنجان النسيان ، انا بعته كتير ، هبدأ مالاخر ، مطمنة ، وحدانية ، بتحبها ولا ، بعتلي نظرة ، عرفها بيا ، حتة ناقصة ، ياريتك فاهمني وغيرها.

يذكر أن أحدث أعمال أنغام أغنية "أنا بعته كتير" التى طرحتها مؤخراً عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن إيهاب عبدالواحد، ووتريات المايسترو هاني فرحات، والموزع الموسيقي طارق مدكور، ومهندس الصوت طارق مدكور.