عرض "ليلة العمر" لـ مسرح مصر على MBC في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تعرض قناة "MBC مصر"، غدا الجمعة في تمام الثامنة مساءً، أحدث عروض فرقة مسرح مصر، المسرحية الكوميدية "ليلة العمر".

مسرحية "ليلة العمر"، تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية حول محاولة بعض المساجين الهروب بالاختفاء داخل قاعة أفراح يتصادف وجود حفل زفاف بها مما يسبب لهم مشاكل عديدة ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

تُعرض مسرحية "ليلة العمر" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعة 2 يوليو 2021 الساعة 8:00 مساءً.