"ربنا يحفظ السيسي للمصريين".. عبير صبري تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حرصت الفنانة عبير صبري، على الاحتفال بحلول ذكرى ثورة 30 يونيو 2013.

ونشرت "عبير" صورة للشعب في ثورة 30 يونيو، وعلّقت عبر حسابها بموقع "إنستجرام" قائلة: "ثورة ٣٠ يونيو شعب عظيم وخير أجناد الأرض.. جيش قوي وزعيم أمين مخلص شجاع الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يحفظه للمصريين ويحفظ مصر وأهلها وجيشها".

أضافت: "لسه إنجازات كبيرة وأمان واجتهاد في كل مكان في مصر بفضل رئيس عظيم.. تحيا مصر.. السيسي".

وتحل علينا هذه الأيام الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو والتي أطاحت بحكم جماعة الإخوان لمصر.

يذكر أن آخر أعمال عبير صبري مسلسل "موسى" بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، سمية الخشاب، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.