كارينا كابور تشارك أختها كاريشما كابور يوم ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 يوليو 2021 12:34 مساءً - استضافت نجمة بوليوود "كارينا كابور" وزوجها "سيف علي خان" حفلة يوم ميلاد شقيقتها "كاريشما كابور" الـ47 وذلك بحضور أقرب أصدقائها وأفراد أسرتها.

وبحسب موقع "Indian Express" أتمت الممثلة "كاريشما كابور" عامها الـ47 عاماً بصحبة عائلتها، بما في ذلك أطفالها، أختها "كارينا كابور خان"، صهرها "سيف علي خان" وأفضل صديقة "أمريتا أرورا"، من بين آخرين.



"كارينا" و"كاريشما"...رابطة أخوة قوية

حفل يوم ميلاد كاريشما كابور بحضور أقرب أصدقائها وأفراد أسرتها - الصورة من موقع Indian Express



إنه ليس سراً أن الأختين تشتركان في رابطة أقوى من أي شيء آخر، وهذا هو السبب في أن "كارينا" كرست فيديو خالص لأختها في هذا اليوم، عرضت فيه أفضل لحظات الأخوات معًا.

كارينا كابور- الصورة من موقع Indian Express



وقد شاركت أيضًا صورة "كاريشما" على إنستغرام، وهي تقطع كعكة يوم ميلادها، وكتبت في المنشور: "عيد ميلاد سعيد لمركز كوننا". وفي منشور آخر كتبت: "عيد ميلاد سعيد لأشجع وأقوى وأغلى امرأة أعرفها ... أختي، صديقتي المفضلة، والدتي الثانية ومركز عائلتنا ... مذاق الطعام الصيني أفضل عندما نأكله معًا، أحبك ليس كحب أي شخص آخر ... أتساءل أيضًا في بعض الأحيان من هي الأخت الكبرى ولكن هذا هو أفضل جزء في الحصول على واحدة ... يا لولو."



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كاريشما كابور- الصورة من موقع Indian Express



الممثلة الهندية "أمريتا أرورا" كتبت بهذه المناسبة : "يوم ميلاد سعيد يا حبيبتي! أتمنى أن تتألقي دائمًا وتكوني جميلة.. أحبك."

كاريشما كابور وأختها كارينا كابور- الصورة من موقع من ستوري كارينا كابور على إنستغرامIndian Express



الممثلة الهندية "أمريتا أرورا"، شاركت "كاريشما" فرحة يوم ميلادها من خلال إنستغرام بصورة جماعية من الحفلة وكتبت: "يوم ميلاد سعيد يا حبيبي كاريشما! أتمنى أن تتألقي دائمًا وتكوني جميلة..أحبك."

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