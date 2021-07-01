كتب امير فتحي في الخميس 1 يوليو 2021 11:50 صباحاً - شارك الاعلامي مصطفى الاغا متابعيه على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد ظهر فيه مع زوجته الاعلامية مي الخطيب وهما يرقصان على انغام اغنية “ختيار عالعكازة” للفنان اللبناني فارس كرم. وعلق مصطفى الاغا على الفيديو كاتبا: “حلو تبدأ نهارك فرفشة مش خناق … الخناق لاحقين عليه ”. ”. وقد تفاعل عدد كبير من متابعي الاغا مع مقطع الفيديو وكان منهم الفنانة البحرينية هيفاء حسين التي كتبت “الله يخليكم لبعض .. جميل ان الواحد يعيش كل لحظة من حياته بحب مع من يحب ،، والاحلى حينما يكبر مع الانسان ويصبح اعمق .. ربي يجعل ايامكم كلها سعادة وحب ” والاعلامية ” والاعلامية السعودية لجين عمران التي كتبت: “الله يسعدكم دائما ”. ”. وكان مصطفى الاغا قد نشر قبل ذلك مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة السورية عبير شمس الدين مع زوجته ووالدته والذي علق عليه كاتبا: “أمي بدها تمثل حيا الله مين زارنا”. حيا الله مين زارنا”. يذكر ان مصطفى الاغا إعلامي سوري من مواليد مخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق ويقدم حاليا برنامج “صدى الملاعب” على شاشة قناة mbc.

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى الاغا في وصلة رقص مع زوجته.. وهكذا علقت هيفاء حسين ولجين عمران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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