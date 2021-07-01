ميساء مغربي تتعرض لأزمة صحية تؤجل إطلاق خط الأزياء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة المغربية ميساء مغربي عن نيتها السفر إلى ألمانيا للعلاج إثر تعرضها لأزمة صحية.

وصرحت ميساء لـ"برنامج ET بالعربي" أنها أجَّلت إطلاق خط الأزياء الخاص بها بسبب ظروف صحية، إذ خرجت من أحد المستشفيات بعد تلقيها العلاج.

ولم تكشف ميساء مغربي عن تفاصيل حالتها الصحية.

وطمأنت جمهورها بأن سفرها للخارج لمجرد الاطمئنان على صحتها فلا داعي للقلق، مؤكدة أنها راضية بكل ما يكتبه الله لها سواء كان خيرًا أو شرًا، داعية بأن تمر هذه الأزمة على خير.

يُذكر أن آخر أعمال ميساء مغربي كان فيلم "321 أكشن" نهاية عام 2020، وهو من تأليفها وبطولتها وإخراج شادي الرملي.

