شكرا لقرائتكم خبر عن اتقابلوا فى فيلم رعب.. منة عرفة تكشف كواليس تعرفها على زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "أنا لما حبيبتى هتكبر والنعمة لتاكل الجو" كوبليه من أغنية للنجم أحمد حلمى فى فيلم "مطب صناعى" والتى كانت وصفا للفنانة منة عرفة فى طفولتها، وهى الكلمات التى تحققت مع مرور الزمن، وبالفعل كبرت الفنانة منة عرفة وأصبحت عروسة، ورغم كل ذلك يظل فى أذهان الجمهور أن منة عرفة ما زالت صغيرة، وهو ما يجعلها دائما ملفتة للأنظار، خاصة أنها تتمتع بجمال هادئ وتتسم بالشقاوة التى لا تفارقها أبدا سواء فى أعمالها الفنية أو فى الحياة الشخصية.

وفاجأت الفنانة منة عرفة جمهورها، بعقد قرانها على الممثل الشاب محمود المهدى فى حفل عائلى، حيث نشرت صورة على صفحتها الشخصية تجمعها به على موقع "فيس بوك"، وقالت: "وكتبنا الكتاب.. فى جو عائلى جدا تم عقد قرانى.. الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا فى خير".

وكانت الفنانة منة عرف كشفت فى بث مباشر لها على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، عن بداية تعارفهما سويا حيث قالت: "قابلت خطيبى أثناء تصوير فيلم رعب اسمه "666"، والتى يشارك فيه بالتمثيل كما يشارك فى إنتاجه أيضا، وبدأنا التصوير منذ عامين ونصف، وخلال تلك الفترة كان التصوير يتعطل ويتم استئنافه كل فترة، فتطورت علاقتنا فى آخر فترات التصوير".

وأضافت منة عرفة: "تعمدنا عدم نشر أى صورة تجمعهما بعد إعلان الخطوبة، بسبب رغبتهما في أن يعرف الناس بالخبر بعد عرض فيلم 666، حتى لا يتم اتهامنا بالسعى وراء الشهرة أو إنجاح الفيلم، خاصة أنها لا تفضل مشاركة تفاصيل حياتها الشخصية عبر السوشيال ميديا".

وشهدت الفترة الماضية تبادل منة عرفة وخطيبها محمود المهدى رسائل غزل غريبة، منها الرسالة التي كتبها المهدى قائلاً: "ربنا يجمع هدومى وهدومك في غساله واحدة"، لترد عليه منة قائلة: "آمين يارب".

ولم يكتفِ بذلك فقط، حيث كتب لها مرة أخرى "انتي ترند حياتى"، لترد عليه قائلة: "وأنت هديتي من ربنا بجد"، وفى يوم آخر كتب لها حبك في قلبي باقة unlimited مدى الحياة وأكيد أكيد من روحي طبعا" لترد عليه منة قائلة: "هو إيه الموضوع ده بتجيب الكلام ده منين".