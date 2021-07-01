"استردينا مصر".. لقاء سويدان تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حرصت الفنانة لقاء سويدان، على الاحتفال اليوم الخميس، بحلول ذكرى ثورة 30 يونيو 2013.

ونشرت "لقاء" صورا من مشاركتها في ثورة 30 يونيو، وعلّقت عبر حسابها بموقع "إنستجرام" قائلة: "٦/٣٠ إلى ٧/٣ كنا بالشوارع والميادين إلى أن استردينا مصر.. تحيا مصر".

وتحل علينا هذه الأيام الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو والتي أطاحت بحكم جماعة الإخوان لمصر.

يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان مسلسل "ولاد ناس" في رمضان الماضي، مع النجوم أحمد وفيق، صبري فواز، رانيا فريد شوقي وإيهاب فهمي وغيرهم، تأليف وإخراج هاني كمال.