مي كساب تكشف سر إطلاق إسم "محمد صلاح" على ألبوم زوجها أوكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

لماذا أطلق مطرب المهرجانات أوكا اسم "محمد صلاح" على ألبومه الجديد؟ هل يقدم به أغنية عن نجم مصر ولاعب ليفربول محمد صلاح؟

الفنانة مي كسب كشفت سر الاسم الذي أطلقه زوجها "أوكا" على الألبوم، عبر حسابها في موقع "تويتر"، وكتبت: "بصراحة شديدة جدا جدا ومش عشان جوزي أنا بقول الحق، أوكا شاطر مخلص حقيقي موهوب مختلف، هتسمعوا ألبوم جديد متعوب عليه جدا في كل حاجة، بإذن الله تتبسطوا قريبا جدا ألبوم محمد صلاح 2021".

أضافت: "ملحوظة.. أوكا اسمه الحقيقي محمد صلاح والأغنية دي بيحكي فيها حكايته مع المزيكا".

مي كانت قد أعلنت عن انتهاء"أوكا" من تسليم أغاني الألبوم مساء أمس، وعبر حسابها في موقع "فيسبوك"، كتبت: "الحمد لله النهارده سلمنا ألبوم أوكا الجديد محمد صلاح، إن شاء الله هتسمعوا ألبوم مختلف في كل حاجة.. كلمات ألحان توزيع أداء ميكس ماستر، تعب شهور، ربنا يديك من فضله وكرمه عشان أنت تستاهل خير الدنيا كله يا حبييي".

تابعت: "جمهورنا الحبيب شكرا على الدعم والحب اللي بتغمرونا بيه طول الوقت.. بنحبكم أكثر.. الجنرال أوكا ألبوم محمد صلاح 2021، الجنرال كتالوج بيمشوا عليه".

أوكا كان قد طرح العام الماضي أغنية بعنوان "اتدلع 1991"، وهي من كلماته وتوزيعه، وألحان بينوو، وقام بإخراج الكليب يحيى علاء، وتولت الفنانة مي كساب الإشراف على تنفيذها.