صور| جيهان خليل وسط البحر في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة المغربية جيهان خليل، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها عبر حسابها الرسمي في موقع"انستجرام".

وظهرت "جيهان" في الصور بإطلالة صيفية وسط البحر، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وعُرض للفنانة جيهان خليل في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "لحم غزال" تدور أحداثه في قالب إجتماعي، ويخوض بطولة العمل: غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، عمرو عبدالجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي.

كما شاركت في فيلم "صندوق الدنيا"، بطولة خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، صلاح عبدالله، أحمد كمال، علاء مرسي، من إخراج عماد البهات.