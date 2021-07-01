بالفيديو: قرش ينهش قدم مظلي أردني في العقبة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لقطات صادمة لقرش يقفز من المياه وينهش جزءا من قدم رجل وهو يهبط بمظلته في البحر الأحمر بالأردن.

يظهر في اللقطات التي تم التقاطها يوم الجمعة، المظلي، وهو شاب أردني (37 عاما)، وهو يحوم فوق الماء في العقبة عندما ظهرت سمكة القرش فجأة ونهشت ساقه.

وقد تعرض الشاب الأردني لمحاولة افتراس من سمكة قرش، خلال هبوطه فوق مياه شواطئ مدينة العقبة، الجمعة، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

تعرض الشاب لإصابة أفقدته جزءا من قدمه وتسببت بانقطاع أوتار وتمزق عضلي، جراء مهاجمة القرش له خلال اقترابه من سطح البحر، وهو مربوط بمظلة “باراشوت” يجرها قارب.

قال الشاب إنه تعرض لإصابة بقدمه بعد أن هاجمته سمكة قرش أثناء عودته من جولة القفز المظلي (براشوت) عند الساعة الخامسة من مساء الجمعة.

وبين أن سمكة القرش حاولت افتراسه، وهاجمته أثناء هبوطه، وأمسكت به لمدة 6 ثوان، لافتاً إلى أنه نقل إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري بالعقبة لتلقي العلاج، بعد انقطاع 4 أوتار في قدمه.

أضاف أن جزءاً من عضلة القدم لديه تمزقت، وكذلك جزء من ظهر القدم مفقود، ويعاني من تشققات في الكاحل.

وبيّن أن المنطقة التي هاجمته فيها سكة القرش تبعد 3 كيلومترات عن الشاطئ.

ونقل موقع “خبرني” المحلي عن المسؤول في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شرحبيل ماضي، قوله إن “الفرق المختصة لم ترصد وجود أسماك قرش في العقبة، لكن هذا بحر وكل شيء وارد”.

بدا في الفيديو كما لو كان قائد القارب قد تنبه لهجوم القرش، الأمر الذي يحتمل أن يكون قد دفعه لرفع سرعته، وبالتالي رفع المظلة عن سطح البحر.

من جهتها، أصدرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الاثنين، بيانا أكدت فيه أن كوادرها أجروا مسحا شاملا للمناطق الشمالية والوسطى من الساحل الأردني، على مدار الساعة، دون التمكن من العثور على أي أسماك قرش في تلك المناطق.

وشددت السلطة على ضرورة توخي الحذر وعدم تجاوز المناطق المخصصة للسباحة أو ممارسة الرياضات البحرية، وأكدت أن التحقيق بشأن الحادث لا يزال جاريا، وذلك بحسب “العربية”.