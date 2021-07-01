زاهي حواس يوقع كتاب "سحر الأهرامات" في روسيا

محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس محاضرة في موسكو عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة في مصر وأهمية الحفاظ على الحضارات .



ووقع حواس، على هامش محاضرته مكتبة الأدب الأجنبي في موسكو، كتابه "سحر الأهرامات" المترجم إلى الروسية.

وشهدت الجلسة حضور نحو 100 شخص من علماء المصريات في روسيا، وتم بثها بشكل مباشر على عدد من المواقع الإلكترونية وقنوات التليفزيون الروسية.

وفي لقاء تلفزيون خاص، استعرض حواس إنجازات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والجهود المصرية من أجل الحفاظ على آثارها، واستعرض الدور البارز الذي يلعبه المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة في الحفاظ على هذه الآثار فضلا عن ترميم القاهرة الخديوية والقاهرة الإسلامية.

واجتمع السفير المصري في موسكو إيهاب نصر وحواس، مع وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا، لمناقشة أوجه التعاون الثقافي بين البلدين، فى ضوء تدشين عام التبادل الإنساني المصري الروسي، كما تم استعراض الفعاليات المشتركة التي سيتم تنظيمها بالتعاون بين الجانبين في خلال العامين المقبلين.

وكان وزير الآثار الأسبق قد لفت أخيراً إلى أن 30% من الآثار المصرية تم اكتشافها فقط حتى الآن، مؤكدا أن الحفر في منطقة عين شمس في حال تم، سينتج عنه العثور على آثار جديدة.

واعتبر إلى أن "الدولة المصرية لديها كنوز لا تعوض، ولا تقتصر على الكنوز الفرعونية فقط، بل لديها كنوز يونانية ورومانية وقبطية وإسلامية، وعدم الحفاظ عليها يضيع حضارتنا وتاريخنا".