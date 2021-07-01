شاهد.. مسبار الأمل يلتقط أول صورة للشفق على المريخ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، الأربعاء، تمكن مسبار الأمل؛ وهو أول مسبار عربي إسلامي، من تصوير ظاهرة الشفق المتخفي على كوكب المريخ.

وكتب في حسابه على تويتر “فلا أقسم بالشفق، والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق”. صدق الله العظيم.. لأول مرة في تاريخ البشرية يصور مسبار الأمل – أول مسبار عربي إسلامي – ظاهرة الشفق المتخفي Discrete Aurora على الكوكب الأحمر .. لنفتح للبشرية آفاقا جديدة لدراسة هذه الظاهرة الكونية الربانية”.

وتحدث ظاهرة الشفق المنفصل حول كوكب المريخ، عند تصادم الذرات المشحونة، المنبعثة من الشمس، مع ذرات الغازات المختلفة في الغلاف الجوي للكوكب الأحمر.

وفي فبراير الماضي، أرسل مسبار “الأمل” الإماراتي إلى المدار حول كوكب المريخ، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.

وفي الشهر نفسه، أرسل المسبار أول صورة لكوكب المريخ يلتقطها أول مسبار فضائي عربي، وذلك من ارتفاع 25 ألف كيلومتر عن سطح الكوكب الأحمر.

ويستخدم المسبار ثلاث أدوات علمية لمراقبة الغلاف الجوي للمريخ، ومن المتوقع أن يبدأ بإرسال المعلومات إلى الأرض في سبتمبر 2021.

وسوف تستمر مهمة المسبار سنة مريخية كاملة (687 يوماً أرضياً)، بحيث تمتد حتى أبريل 2023، لضمان أن ترصد الأجهزة العلمية الثلاثة التي يحملها المسبار على متنه كل البيانات العلمية المطلوبة التي لم يتوصل إليها الإنسان من قبل حول مناخ المريخ، وقد تمتد مهمة المسبار سنة مريخية أخرى، إذا تطلب الأمر ذلك، لجمع المزيد من البيانات وكشف المزيد من الأسرار عن الكوكب الأحمر.