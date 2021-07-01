عبد الله عبد العزيز يطلقُ “تحب ولا ما تحب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلَق الفنان السعودي عبد الله عبد العزيز أغنية “تحب ولا ما تحب”، على قناة ASA STUDIOS على يوتيوب، وهي من كلمات الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، ومن ألحانه، ومن توزيع محمد سلطان>

يُذكر أن الفنان عبد الله عبد العزيز كانت بداياته الفنية في الأنشطة المدرسية وبين الأصدقاء وفي مناسبات الأقارب، ومن ثَمَّ برامج الهواة، وبعد ذلك شارَك في برنامج “عرب آيدول” في موسمه الثاني، وأعجب لجنة الحكّام، وتأهَّل لأربع مراحل، ثم خرج قبل البث المباشر، بعدها تلقى اتصالاً من برنامج “ستار أكاديمي” في نسخته التاسعة؛ حيث رُشِّحَ للاشتراك في البرنامج، وبعدها تَمَّ قبوله، ووصل إلى مراحل متقدمة من البرنامج، وطرح أول “سينغل” له “بغني” في 28 فبراير 2014.

وأصدر عدة أعمال وشارك في عدة مهرجانات وحفلات وفعاليات، وهو يمتاز بصوت جميل وحضور مستساغ على المسرح، وقد حققت أغنية “بغني” أكثر من 100 ألف مشاهدة عبر يوتيوب خلال ثلاثة أيام فقط من طرحها، وتجاوزت المليون خلال شهرين، وحازت “بغني” على المراكز الأولى في الإذاعات السعودية والخليجية والعربية.