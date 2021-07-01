شكرا لقرائتكم خبر عن جولة فى بيوت نجوم زمان .. زوار نعيمة عاكف احتاروا بينها وبين أختها زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان نجوم الزمن الجميل يعيشون حياة بسيطة مرحة تخلو من التعقيدات، بعيدا عن ضجيج السوشيال ميديا والتريندات والجرى ورائها، ورغم ذلك جمعتهم علاقات قوية بجمهورهم وبوسائل الإعلام والصحافة فى زمانهم.

كان من السهل أن ترتب موعداً مع هؤلاء النجوم العمالقة وأن يستقبلونك فى بيوتهم وأن تراهم مثل أى بيت مصرى يتعاملون بحفاوة وبساطة ويشبهون سائر المواطنين ولا يعيشون فى بروج عالية أو فى حصار من الحراسات والبودى جاردات.

ويظهر ذلك فى العديد من الزيارات التى رتبتها الصحف والمجلات القديمة للنجوم سواء أثناء عملهم فى الاستديوهات أو فى بيوتهم ، وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1952 أرادت المجلة أن يعيش معها القراء فى زيارتها لبيوت عدد من النجوم ، وأن تصف لهم كيف يستقبل كل نجم ضيوفه وما هى طقوسه وعاداته فى بيته ، فقامت المجلة بزيارة لعدد من هؤلاء النجوم ووصفت للقراء كيف يتعاملون فى بيوتهم.

ووصفت الكواكب ما يحدث حين يذهب زائر إلى بيت نعيمة عاكف ، حيث تستقبله وهى ترتدى ملابس المطبخ وتضع على شعرها منديل أبيض، ويلاحظ الزائر أنها ترتبك فى بداية اللقاء ، وتحاول أن تخفى ابتساماتها، ثم تنفجر بعد ذلك فى الضحك لتخبره بأنها ليست نعيمة، وإنما هى شقيقتها زينب التى تشبهها كثيراً، وتفاجئك بأن نعيمة ليست موجودة ، على الرغم من أن الخادم قد يكون أخبرالزائر بأن نعيمة موجودة بالبيت، وهنا تضحك شقيقتها زينب، مؤكدة ان الخادم نفسه أحياناً لا يستطيع التمييز بين الأختين.