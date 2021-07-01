بالصور – كارينا كابور تشارك أختها كاريشما كابور يوم ميلادها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استضافت نجمة بوليوود “كارينا كابور” وزوجها “سيف علي خان” حفلة يوم ميلاد شقيقتها “كاريشما كابور” الـ47 وذلك بحضور أقرب أصدقائها وأفراد أسرتها.

وبحسب موقع “Indian Express” أتمت الممثلة “كاريشما كابور” عامها الـ47 عاماً بصحبة عائلتها، بما في ذلك أطفالها، أختها “كارينا كابور خان”، صهرها “سيف علي خان” وأفضل صديقة “أمريتا أرورا”، من بين آخرين.

إنه ليس سراً أن الأختين تشتركان في رابطة أقوى من أي شيء آخر، وهذا هو السبب في أن “كارينا” كرست فيديو خالص لأختها في هذا اليوم، عرضت فيه أفضل لحظات الأخوات معًا.

وقد شاركت أيضًا صورة “كاريشما” على إنستغرام، وهي تقطع كعكة يوم ميلادها، وكتبت في المنشور: “عيد ميلاد سعيد لمركز كوننا”. وفي منشور آخر كتبت: “عيد ميلاد سعيد لأشجع وأقوى وأغلى امرأة أعرفها … أختي، صديقتي المفضلة، والدتي الثانية ومركز عائلتنا … مذاق الطعام الصيني أفضل عندما نأكله معًا، أحبك ليس كحب أي شخص آخر … أتساءل أيضًا في بعض الأحيان من هي الأخت الكبرى ولكن هذا هو أفضل جزء في الحصول على واحدة … يا لولو”.

الممثلة الهندية “أمريتا أرورا” كتبت بهذه المناسبة : “يوم ميلاد سعيد يا حبيبتي! أتمنى أن تتألقي دائمًا وتكوني جميلة.. أحبك”.

الممثلة الهندية “أمريتا أرورا”، شاركت “كاريشما” فرحة يوم ميلادها من خلال إنستغرام بصورة جماعية من الحفلة وكتبت: “يوم ميلاد سعيد يا حبيبي كاريشما! أتمنى أن تتألقي دائمًا وتكوني جميلة..أحبك”.