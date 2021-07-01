الأمير جورج ينضم لوالديه كيت وويليام في مباراة إنجلترا وألمانيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بصفته رئيس اتحاد كرة القدم الإنجليزية، حضر الأمير “ويليام” و”كيت ميدلتون” بصحبة ابنهما الأمير “جورج” مباراة كرة القدم في دور الـ16 في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020 بين إنجلترا وألمانيا في ملعب ويمبلي بلندن. وقد فازت إنجلترا بالمباراة 2-0.

وبحسب موقع “ديلي ميل” كانت تلك لحظة كبيرة بالنسبة للطفل الملكي الذي يتسلل إلى دائرة الضوء فقط مع والديه، حيث وقف “جورج” بين والديه “وليام” و”كيت” وهم يغنون مع الجمهور النشيد الوطني قبل انطلاق المباراة، حيث سُمح لحوالي 40 ألف مشجع بالوصول إلى ويمبلي من أجل اللعبة كجزء من تخفيف القيود على الحشود العائدة إلى الأحداث الرياضية.

وفي هذه اللحظة، قامت كاميرات التلفزيون بتكبير الصورة على الثلاثي الملكي.

كان “جورج”، وهو من مشجعي كرة القدم مثل والده، هو الوحيد من بين أطفال دوق ودوقة كامبريدج الثلاثة الذين حضروا اللعبة حيث بقي شقيقاه “شارلوت” و”لويس” في المنزل.

أظهرت “كيت” دعمها بألوان علم إنجلترا، حيث ارتدت سترة حمراء نابضة بالحياة جنبًا إلى جنب مع بلوزة بيضاء وأقراط متدلية.

وقد شوهدت العائلة وهي تتحدث مع لاعب كرة القدم السابق “ديفيد بيكهام” وابنه “روميو بيكهام” أثناء انتظار بدء الحدث.

جدير بالذكر أن الأمير “وليام” هو رئيس اتحاد كرة القدم، الهيئة الإدارية لكرة القدم الإنجليزية، منذ مايو 2006. ومنذ ذلك الوقت ، أصبح منخرطًا بشكل كبير في إدارة كرة القدم وكان مدافعًا عن حملات مناهضة العنصرية في هذه الرياضة.