حسام حبيب في أول رد على اعتذار والده.. “عجوز بيخرف”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تفاعل النجم حسام حبيب سريعا مع رسالة الاعتذار الصادرة عن والده، وأكد أنه مهما تعرض للأذى على يد والده، فلن يقبل إهانته، ولا يسمح أن يقال عنه “عجوز مخرف”، وقال حسام إنه ملتزم بوصية الله للأبناء وسيخفض له جناح الذل من الرحمة.

حسام قام بنشر صورة والده عبر حسابه بموقع إنستقرام، وعلق عليها قائلا: وأنا ما أقبلش أبدًا إنك تقول على نفسك عجوز خرّف بحكم السن لأني زي ما بغير على بيتي ومراتي برضه غصب عني بغير على أبويا مهما آذتني ومهما عملت”.

وتابع: لأنك عارف إني عمر ما همني رأي حد فيّا يهمني بس رضا ربنا عني وأنا هاعمل زي ربنا سبحانه وتعالى أمرني (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا).

ودعمت الفنانة عبير صبري موقفه بالتعليق بقولها: انت محترم وفنان كبير وموهوب ربنا يرضي عنك ويحفظ بيتك انت وشيرين ويبعد عنكم اي شر.

يذكر ان حسين حبيب اعترف أخيرا بصحة التسجيلات الصوتية المسربة له والتي تتضمن خطة تضمن سيطرة ابنه حسام على ثروة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وبنفس الوقت الزواج سرا من فتاة صغيرة لتحقيق حلم الإنجاب.

حسين قام بإنشاء حساب جديد على موقع إنستقرام، وكتب رسالة مطولة بحروف مرتبكة، وقال في البداية: أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية إنها ساهمت ولو بطريق غير مباشر فى عودة الابن الضال وأخيرا نطق وأنا فرحت فرحة اللواء بابنه لما نطق فى فيلم الدادة دودى.

أضاف: فى لحظة خسف القمر حسام وانجذب لشمس النجمة زوجته وأصبح من المجاذيب ساب مدرسته ورمى كراسته وانشغل بيها ومشاكلها وأعمالها وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعة واستسلم فى ظل هذه النجومية والقبول الإلهى وحب الناس الطاغى لزوجته فى عشق لم يحدث منذ أيام أم كلثوم وهى تستحقه عن جداره.

وتابع قائلا: أصبح من مجاذيب شيرين واهتم بعملها ونسى عمله بس أنا بفكر نجمة مصر والعالم العربى الأولى اللى أنا من عشاق فنها بوعدها ليا قبل جوازهما أنها لن تقبل بنجومية أقل منها لزوجها وإن لم يكن أكتر منها كمان وإنتى باعترافك إن الراجل ده أعطى ولم يأخذ طوال ثلاث أعوام ونصف.

وواصل قائلا: أنا بطالبك بوعدك رجعيه لجمهوره مش اكتر وفرغيه لعمله وكفاية عليه أربع سنوات من الغياب، وأن كنت لا أبرئ حسام من هذا الاختفاء لأنه مش معنى إنه مهتم بمشاكل عمل زوجته إنه يهمل عمله دى حجة البليد الكسول.

واعترف حسين بصحة التسجيلات قائلا: أما عن نفسى آسف لكل ما بدر منى وما ينفعش واحد فى مكانتى ولا سنى ينقاد لألعاب السيدة نضال وهوايتها فى تدبير المؤامرات على العموم المسامح كريم وبقولها إن مجرد النشر بدون موافقه الشخص جريمة من جرائم الإنترنت وتصل عقوبتها فى مصر لثلاث سنوات سجن.

واختتم رسالته قائلا: بس أنا هاشتكيكى فى محكمة حسبيى الله ونعم الوكيل وأفوض أمرى إلى الله لإنى اتعودت لما باخد حقى با إيدى ربنا بيدينى على قد إيدى ولما بفوضة بيدينى على قد إيده هو والمرة الجاية مش عايزينك تتعبى نفسك وتقعدى 6 أشهر فى الإعداد إنتى بس قوليلى وأى خدمة وأى فضائح.. وأخيرا أنا آسف لكل هذه الضجة وكل هذه الآلام التي سبتتها لأقرب الناس ليا بسبب عجوز خرف بحكم السن.