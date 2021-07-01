نادر الأتات قريبًا في كليب جديد.. لقطة خاطفة تكشف الكواليس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهى النجم اللبناني نادر الأتات من تصوير أغنية جديدة باللهجة اللبنانية يوم أمس الأربعاء مع المخرج عادل سرحان. تصوير الكليب تم في منتجع “سان جورج” وسط العاصمة بيروت، في أجواء صيفية بامتيار تليق بالأغنية المرتقب صدورها خلال الأيام المقبلة.

يتكتّم نادر الأتات عن تفاصيل الأغنية إلى حين صدورها، لكن وعد الجمهور من كواليس تصوير الكليب بعمل جديد ومختلف عن كل الأعمال التي قدّمها سابقًا، خاصةً أن الأغنية مختلفة من حيث الموضوع واللحن كما الكليب.

وشارك نادر الأتات المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي بلقطة خاطفة من كواليس الكليب عبر “الستوري” في صفحته بموقع “إنستغرام” فأشعل حماس عدد كبير منهم للأغنية الجديدة.

ومن المتوقع أن يصدر نادر الأتات أغنيته الجديدة قبيل عيد الأضحى المبارك، لتكون بمثابة عيدية منه للجمهور في هذه المناسبة.

ويحيي نادر الأتات في العيد حفلًا ضخمًا في “سان جورج” بيروت، إلى جانب النجمين عاصي الحلاني وملحم زين وذلك ليل 22 يوليو الحالي، والحفل من تنظيم المنتج الفني علي الأتات.