“لو تخرب الدني”.. كاميليا ورد تحصد النجاح مع لايف ستايلز ستوديوز في 24 ساعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شركة “لايف ستايلز ستديوز” كليب أغنية الفنانة الجزائرية كاميليا ورد الجديدة بعنوان “لو تخرب الدني“.

وحققت كليب الأغنية أكثر من 150 ألف مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على صدوره على القناة الرسمية لشركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وجاءت أغنية “لو تخرب الدني” بقالب غنائي شعبي باللهجة اللبنانية في ثاني تجارب كاميليا ورد مع الأغنية اللبنانية رفقة “لايف ستايلز ستديوز” بعد أغنية “يا زعل“.

جدير بالذكر أن أغنية “لو تخرب الدني” من كلمات احمد عصام والحان باسم يحيى وتوزيع كارلوس بو مجاهد، أمّا الكليب حمل توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان.