"بطلة عالمي".. محمود حميدة يهنئ حفيدته بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان محمود حميدة، حفيدته مريم بعيد ميلادها، الموافق اليوم 30 يونيو الجاري.

ونشر "حميدة" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "حفيدتي مريم بطلة العالم، هكذا أدعوها وأعني بذلك أنها بطلة عالمي أنا ولا أعني كل العالم، كل سنة وأنتي طيبة يا بطلة عالم محمود حميدة".

وينتظر الفنان محمود حميدة عرض فيلم "العارف" بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.