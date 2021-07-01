شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرسوم المتحركة Peter Rabbit 2: The Runaway يحقق 107 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرسوم المتحركة، Peter Rabbit 2: The Runaway، إيرادات وصلت إلى 107 مليون دولار وهو الفيلم، الذى يتناول شخصيات وحكايات بيتر رابيت بياتريكس بوتر، عاد بيتر المارق المحبوب (جيمس كوردن)، بينما استقر بيا (روز بيرن) وتوماس (دومهنال جليسون) ليتزوجان ويؤسسان أسرة، ولا يبدو أن بيتر قد غير سمعته المؤذية ، على الرغم من جهوده القصوى، فعندما يخرج الأرنب من الحديقة ، يجد نفسه فجأة في عالم جديد ولكن عندما تخاطر عائلة بيتر بكل شيء للبحث عنه ، يجب أن يقرر، مرة وإلى الأبد ، أي نوع من الأرنب يريد أن يكون.

الفيلم من إخراج ويل جلوك ، من نص كتبه مع باتريك بيرلي، ويحظى Peter Rabbit 2 بـ إصدار كبير في عدد من دور العرض، العمل يعد الجزء الثاني من سلسلة Peter Rabbi، ويضم فريق الممثلين التكميلي روز بيرن، ودومنال جليسون، وديفيد أويلوو، وإليزابيث ديبيكي، ومارجوت روبي، وجيمس كوردن بدور بيتر رابيت، ومن إنتاج شركة سونى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

قصة الفيلم تدور فى إطار من المغامرة حول أرنب يحاول التسلسل إلى حديقة مزارع مملوءة بالخضراوات، ويواجه فى رحلته مفاجآت عديدة، والحكاية مقتبسة عن القصة الكلاسيكية التى تحمل ذات الاسم للكاتب الشهير بياتريكس بوتر.

فيلم المغامرة الكوميدى Peter Rabbit في جزئه الأول قامت ببطولته كل من النجمة مارجو روبى، والفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، وهو من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاجه 50 مليون دولار، ومن ﺇﺧﺮاﺝ ويل جلوك، وﺗﺄﻟﻴﻒ بياتريكس بوتر اقتباسًا عن قصته، وسيناريو وحوار روب ليبر.