هيا الشعيبي في رد جديد على الهام الفضالة: “خلي كل واحد في نجاحه وبالشو ماله”.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 1 يوليو 2021 05:43 صباحاً - وجهت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي رسالة جديدة الى صديقتها الفنانة الهام الفضالة دون ان تسميها عبر مقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت هيا الشعيبي: “اول كلمة اقولها الصديق وقت الضيق والصديق مو بس بالفرح والوناسة الصديق مو بس بشربة قهوة او شاي لا الصديق يبين وقت الضيق الصديق يبين معدنه بصدق لما انت تطيح بمشكلة”.

وتابعت “لما الناس تقول نصحنا وما نصحنا نحنا مو جهال ونحنا ناس كبيرة ونعرف شنو نقول وشنو نسوي”.

واضافت “لما ابنتي تحترق ويجوني الغرب اللي ما اعرفهم يركضون على ابنتي مو بس تليفون لاني عزيزة ورجلي يطيح مريض والناس تجيني طحت اربعة ايام وقضيت في المشكلة يعني بعد كافي خلي كل واحد بنجاحه وخلي كل واحد بالشو ماله وخلي كل واحد ينطلق انا ما حطيت نفسي بمشاكل”.

واردفت هي تبكي “يا ما دافعت عن ناس وخسرت ناس عشان ناس وهم عارفين نفسهم اذا قعدوا مكان جديد اطير اذا دشوا مستشفى اطير اذا صارت ولادة اطير ولو اسمع اي شي اطير وسنابي كان يشهد”.

كلام هيا الشعيبي جاء بعد نشر الهام الفضالة مقطع فيديو قالت فيه “مو انا اللي اتكلم واقول انا سويت وانا وانا في ناس تدري وفي ناس حاضرة وفي ناس شاهدة هذا مختصر الكلام”.

تابعت “مستحيل اطلع في الميديا واعطي التفاصيل الدقيقة لاني انا عارفة نفسي وعارفة الهام الفضالة عمرها ما دخلت خصوصياتها ولا حياتها في الميديا واذا عندي شيء ارفع التليفون واقول”.

واضافت “ولا اغش والا اكذب على صديقتي او صديقي او اخوي او اختي واقوله يا فلان انت سويت واكذب هذه مو صداقة”.