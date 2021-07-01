"أحن وألذ الناس".. طارق الإبياري يدعو لسمير غانم في ذكرى الأربعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيا الفنان والمخرج طارق الإبياري، ذكرى مرور 40 يوما على رحيل الفنان الكبير سمير غانم.

ونشر الإبياري، صورة له مع سمير غانم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ذكرى الأربعين لأستاذي الغالي، ربنا يرحمه ويغفر له ويدخله جنة الفردوس الأعلى ويشفي أستاذة دلال ويصبر أهلها يا رب.. برجاء الدعاء من أجل أطيب وأكرم وأحن وألذ الناس .. ربنا يرحمك يا حبيبي وأستاذي الغالي يا رب".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته، اليوم التالي الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير.

وتم دفن سمير غانم بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر، وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، ممن حرصوا على المشاركة في وداعه.

وكانت آخر أعمال سمير غانم قبل رحيله، مسرحية "الزهر لما يلعب" التي قدمها خلال عام ٢٠٢٠، وهي من تأليف أحمد الإبياري وإخراج طارق الإبياري، وشارك في بطولتها شيرين ورضا حامد وإيمان السيد ومنير مكرم وإيمي طلعت زكريا.