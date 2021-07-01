صورة| محمد لطفي في كواليس تصوير مسلسل "المماليك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان محمد لطفي في كواليس تصوير دوره في مسلسله الدرامي الجديد "المماليك".

ونشر لطفي، صورة من الكواليس، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الريس بدر.. قريبًا مسلسل (المماليك) مع المخرج الواعد حازم فودة".

ينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة، ويُعرض في الموسم الشتوي القادم، وهو عمل اجتماعي تشويقي من تأليف هشام هلال، ومن إخراج حازم فودة.

مسلسل "المماليك" بطولة بيومي فؤاد، رانيا يوسف، محمد لطفي، محمد سليمان، نانسي صلاح، رامي غيط، فيدرا، عمر حسن يوسف، دوللي شاهين، سيدرا، رامي وحيد، حنان سليمان، عفاف رشاد وغيرهم.