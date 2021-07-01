نبيلة عبيد عن أصالة: "بحب أغانيها وصوتها وجمال روحها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة نبيلة عبيد على توجيه رسالة للفنانة أصالة نصري.

ونشرت نبيلة، فيديو يحمل صورا لها على نغمات أغنية (بنحبك) لأصالة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بنحبك أرض وجو وبحر.. بنحبك يا مصر. بحب أصالة وبحب أغانيها وصوتها وجمال روحها.. وبحبكم أنتوا كمان.. مساكم كله خير وسعادة".

وطرحت أصالة نصري، مؤخرا أغنية "بنحبك- إلى أهل مصر المحروسة" عبر قناتها على يوتيوب، والأغنية من كلمات عبدالله حسن، وألحان أحمد سعد، وتوزيع عمرو صلاح.

وكانت نبيلة عبيد، أعلنت مؤخرًا عن منحها الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجهت نبيلة، الشكر لحاكم مدينة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرًا من القلب لحاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تفضله بمنحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتابعت: "شكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها الدائم والكبير للفن والثقافة والمبدعين في العالم العربي، حفظ الله دولة الإمارات العربية حكومة وشعبًا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض في رمضان 2020، بطولة نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر.