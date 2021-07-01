إنجي علاء تحتفل بوصولها مليون متابع على "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت السيناريست إنجي علاء بوصول حسابها على موقع "تويتر"، لمليون متابع.

ونشرت إنجي علاء مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وظهرت فيه ممسكة بلالين من الهيليوم برقم 1 مليون، وعلقت عليه: "مليون متابع على تويتر بحبكم جدا، وبتشرف بمتابعتكم ليا.. وشكرًا لكم على دعمكم وتعليقاتكم وآرائكم اللي دائما بتكون ليها معزة خاصة عندي ويارب أكون دائما عند حسن الظن.. إنجي علاء".

ومن ناحية أخرى، عُرض للسيناريست إنجي علاء، في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "كوفيد 25"، الذي قامت بتأليفه، بطولة كل من يوسف الشريف، أيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبدالرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي.