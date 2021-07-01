حسن شاكوش يستعرض عضلاته!

كتب امير فتحي في الخميس 1 يوليو 2021 03:50 صباحاً - شارك الفنان المصري الشعبي حسن شاكوش متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها استعرض فيها عضلاته من داخل الجيم. وعلق شاكوش على الصورة، التي نشرها عبر حسابه على انستغرام، بالقول: “الحمدلله علي نعمة الصحه ”. ”. وكان حسن شاكوش قد طرح مع عمر كمال، أحدث مهرجان لهما يحمل اسم (أنا العريس)، وذلك عبر موقع اليوتيوب. ويأتي المهرجان، بعدما طرح حسن شاكوش منذ فترة، مهرجان “افتحي شباكك أنا جيت”، مع الفنانة ياسمين رئيس، بينما طرح عمر كمال مهرجان “أوعدك”، برفقة الفنانة سمية الخشاب.

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