شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد يطرح اليوم أغنيته الجديدة" أنا مش شمتان " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح اليوم الخميس المطرب محمد رشاد أحدث أغانية التي تحمل اسم " أنا مش شمتان " من كلمات كوثر حجازي وألحان محمد النادى وتوزيع طارق عبد الجابر وإشراف سيكا سمير، وتأتى هذه الأغنية السنجل بعد غيابه عن الساحة الغنائية لفترة طويلة ، حيث كانت أخر اغانية التي قدمها تحمل اسم "فى غيابه تمام" من ألحان حسن سراج وتوزيع أسامة عبد الهادى وكلمات هشام عبد الحليم.

وتقول كلمات الاغنية .. أنا مش شمتان لكن من حقى افرح أنك زعلان أول ما ندمت عرفت انك زينا انسان".

الفنان محمد رشاد كانت له تجربة وحيدة في عالم التمثيل حيث انه شارك في مسلسل " ليالينا 80" حينما جسد دور مطرب شعبى من حارة بسيطة، كان يحلم أن يكون مطربا مشهورا، وفى تصريحات سابقة قال عن هذه الشخصية انها تشبهة في قصة كفاحها وعقب رشاد قائلا تجربة التمثيل بالنسبة لى مهمة جدا، وخطوة لابد منها للمطرب، فأنا أرى أن التمثيل مكمل لمشوار المطرب ويرتقى به لمستوى أعلى،

مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى خلال فترة الثمانينيات