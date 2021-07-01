شكرا لقرائتكم خبر عن جولة فى بيوت نجوم زمان.. اتفضل فى بيت مارى منيب حتى الكلب هيرقصلك ويرحب بيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان نجوم الزمن الجميل يعيشون حياة بسيطة مرحة تخلو من التعقيدات، بعيدا عن ضجيج السوشيال ميديا والتريندات والجرى ورائها، ورغم ذلك جمعتهم علاقات قوية بجمهورهم وبوسائل الإعلام والصحافة فى زمانهم.

كان من السهل أن ترتب موعداً مع هؤلاء النجوم العمالقة وأن يستقبلونك فى بيوتهم وأن تراهم مثل أى بيت مصرى يتعاملون بحفاوة وبساطة ويشبهون سائر المواطنين ولا يعيشون فى بروج عالية أو فى حصار من الحراسات والبودى جاردات.

ويظهر ذلك فى العديد من الزيارات التى رتبتها الصحف والمجلات القديمة للنجوم سواء أثناء عملهم فى الاستديوهات أو فى بيوتهم ، وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1952 أرادت المجلة أن يعيش معها القراء فى زيارتها لبيوت عدد من النجوم ، وأن تصف لهم كيف يستقبل كل نجم ضيوفه وما هى طقوسه وعاداته فى بيته ، فقامت المجلة بزيارة لعدد من هؤلاء النجوم ووصفت للقراء كيف يتعاملون فى بيوتهم.

وكان من بين هؤلاء النجوم الفنانة الكوميدية الكبيرة مارى منيب والتى زارتها الكواكب فى المنزل الذى انتقلت إليه بحدائق شبرا حيث الراحة والهدوء.

وقالت الكواكب: " إذا زرت مارى منيب فستأتى لتتربع على الأريكة المقابلة لك وتقدم لك سجائرعربية، ثم تطلب لك القهوة، وتحدثك عن ابنتها وزوج ابنتها، بعد أن أصبحت حماة، لكنها حماة غير تلك التى تراها فى مسرح الريحانى، لأنها تعلمت من دروس الحياة كيف تجعل ابنتها وزوج ابنتها سعداء، لتكون هى من أسعد الحموات وأهدأهن"

وكانت مارى منيب تضع فى غرفة الصالون العديد من اللعب المتحركة ، كما كان عندها كلب أليف علمته العديد من الحركات ، ومنها الترحيب بالضيوف وتحيتهم، كما علمته أن يحضر لها أى شيئ تطلبه منه من الحجرات الأخرى، وبعدها يقدم أمامك العديد من الرقصات والحركات البهلوانية.