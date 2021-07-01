شكرا لقرائتكم خبر عن مروان وحيد حامد فى أول عيد ميلاده لوالده بعد وفاته: فى الجنة ونعيمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المخرج مروان حامد ذكرى ميلاد والده الكاتب الراحل وحيد حامد، السابعة والسبعين، اليوم الأول من يوليو، وهو عيد ميلاده الأول بعد وفاته مطلع يناير من العام الجارى 2021، معربا عن اشتياقه له وداعيا له بالجنة.



مروان مع والده الراحل وحيد حامد

ونشر مروان صورة جمعته مع والده السيناريست الراحل، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "كل سنة وأنت طيب يا بابا.. وحشتنى، فى الجنة ونعيمها بإذن الله".





ورحل العبقرى وحيد حامد عن عالمنا يوم 2 يناير الماضي، بعد أزمة صحية ألمت به دخل على إثرها أحد مستشفيات المهندسين، حتى توفى بعد أيام عن عمر ناهز 77 عامًا.

وسبق وكشف المُخرج مروان حامد، عن إطلاق موقع رسمى لوالده الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، لتوثيق تاريخه الحافل فى صناعة السينما والتليفزيون، حيث كتب حامد، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلاً: يسعدنا الإعلان على إطلاق الموقع الرسمى للكاتب الكبير وحيد حامد، لتوثيق تاريخه الحافل فى صناعة السينما والتليفزيون، ويقدم الموقع محتوى رسمى لتاريخ الكاتب الراحل.

ويضم الموقع سجلاً بكل الأعمال التى قدمها وحيد حامد، سواء الأفلام، والمسلسلات التليفزيونية، والمسلسلات الإذاعية، والمسرحيات، والمقالات المنشورة فى الصحف المختلفة، بالإضافة إلى معرض للصور والفيديو يستعرض المقابلات التى أجريت معه.