شكرا لقرائتكم خبر عن وصفت بالأم الخارق.. جينيفر جارنر تضع الأولوية لبناتها وتتابع أعمالهن بنفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت تقرير موقع الديلى ميل الممثلة جينيفر جارنر بالأم الخارقة خلال تقريرها الأخير، وذلك بعدما تم رصدها من قبل مصورى الباباراتزى أثناء قيامها بمهامها كأم بجدارة كبيرة مثلما وصفها التقرير، أثناء تواجدها مع بنتين من أبناءها الثلاثة التى أنجبتهم من زوجها السابق بن أفليك.

وأضاف تقرير الديلى ميل أن الممثلة الشهيرة جينيفر جارنر شاركت ابنتها الكبرى بجلسة للعناية بالبشرة والأظافر ، قبل أن تذهب بعدها مع ابنتها الصغرى للنادى لمتابعة تمرينات السباحة، ليؤكد الموقع أن جارنر واحدة من النجمات اللاتى دوماً ما تهتم بحياة ابناءها وتضعهما فى المقام الأول قبل أعمالها ومشاريعها الفنية.



جارنر مع ابنتها الكبرى

من ناحية أخرى يبدو أن الممثل بن أفليك وطليقته السابقة الممثلة جينيفر جارنر يجمعهما تفاهم كبير رغم مرور 6 سنوات على انفصالهما، وذلك بشأن تربية أبنائهما، وهو الأمر الذى ظهر بشكل كبير، خلال الشهر الماضى، وذلك بعد رصد مصورى الباباراتزى عدة صور لهما معاً مؤخراً أمام حمام سباحة، حيث كانا يتواجدا مع ابنهما صامويل وفقاً لما ذكره تقرير نشره موقع الديلى ميل.





جينيفر جارنر وابنتها قبل دخول حمام السباحة وتصفف شعرها جينيفر جارنر وابنتها قبل دخول حمام السباحة وتصفف شعرها

وقد ارتبط الممثل بن أفليك وجينيفر جارنر بعلاقة زواج ناجحة دامت سنوات قبل اتخاذ قرار بالانفصال فى عام 2015، ليدخل بن افليك فى علاقات بعدها أبرزها صداقته بالممثلة أنا دى ارماس قبل انفصاله عنها مطلع العام الحالى.

فى حين لم تدخل الممثلة جينيفر جارنر بعلاقات جديدة بعد علاقتها بالممثل بن أفليك، إذ انحصر علاقاتها على مجرد شائعات تخرج لتنفيها من وقت لآخر، وأبرز تلك الشائعات ما تردد حول دخولها علاقة مع الممثل برادلى كوبر قبل أن يؤكد الثنائى أنهما مجرد أصدقاء.