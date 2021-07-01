4 أفلام لهند صبري في قائمة أفضل 100 فيلم عن المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ضمت قائمة أفضل فيلم عربي عن المرأة، التي أطلقت على هامش فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، فترة انعقادها التي انتهت أول أمس، 4 أفلام للفنانة هند صبري.

وجاء في القائمة فيلم "صمت القصور" الذي احتل المركز الأول، وهو الفيلم الذي تم إنتاجه عام 1994، وكان عمر هند وقتها 14 عاما، وهو من إخراج مفيدة تلاتلي وسيناريو وحوار نوري بوزيد.

وجاء فيلمها "بنات وسط البلد الذي كتبته وسام سليمان وأخرجه محمد خان في المركز الـ47 في القائمة، واحتل فيلمها التونسي "نورة تحلم" المركز 56 في القائمة وهو من تأليف وإخراج هند بن جمعة.

وفي المركز الـ87 جاء فيلمها "جنينة الأسماك" الذي كتبه ناصر عبدالرحمن وأخرجه يسري نصر الله.